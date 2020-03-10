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Avusturya, Ekonomi

Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına indirim görünürken indirimin miktarı da belli oldu. Sektör yetkililerine göre, benzinde 61-62 kuruş, motorinde 56-57 kuruş indirim bekleniyor.

10.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:53
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin Cuma günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri ve 7 saat süren toplantıda ek üretim kesintisi konusunda anlaşamaması petrol fiyatlarında sert bir düşüşe neden oldu. Yaşanan gelişmeler üzerine akaryakıt fiyatlarında indirim görünürken söz konusu indirim miktarı da netleşti.

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzinde 61-62 kuruş, motorinde 56-57 kuruş indirim öngörülüyor. İndirimin ardından ortalama bir otomobilin 55 litrelik benzin deposunu doldurmak için yaklaşık 33 lira daha az ödenecek.

KÖRFEZ SAVAŞI'NDAN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞ

Hafta başında yüzde 30'un üzerinde düşen petrol fiyatları Ocak 1991'deki Körfez Savaşı'ndan bu yana yüzdelik bazda en sert günlük kaybını kaydetti. Yılbaşında 70 dolar civarında olan brent petrolün varil fiyatı hafta sonu 45 dolara, hafta başı da 30 dolara kadar geriledi. Brent petrol şu an 36 dolar civarında işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatları da olağanüstü derece düşüş gösterdi. Benzinin tonu 440 dolardan 374 dolara, motorinin 420 dolardan 364 dolara kadar geriledi. Bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarında indirimi gündeme getirdi.

Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor

Haberin Videosu:

Benzin ve motorinde büyük indirim

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