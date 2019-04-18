Benfica Taraftarı Yanlış Frankfurt'a Gidince, Sosyal Medya Yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak Eintracht Frankfurt-Benfica karşılaşmasından önce çok ilginç bir olay yaşandı. İlk maçı 4-2 kazanan misafir ekibi desteklemek için yola çıkan Alvaro Oliveira adındaki bir taraftar, Frankfurt şehri yerine kente 6 saat uzaklıktaki aynı isimli bir kasabaya gitti.

Oliveira'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla fark edilen bu durum, bir anda sosyal medyanın gündemine düştü. Portekizli taraftarın yayınladığı fotoğrafın altına yorum bırakan yüzlerce kullanıcı arasında Eintracht Frankfurt kulübünün resmi hesabının da olması dikkat çekti.

(Fanatik)