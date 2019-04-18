Benfica Taraftarı Yanlış Frankfurt'a Gidince, Sosyal Medya Yıkıldı
Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında bu gece oynanacak Eintracht Frankfurt-Benfica maçından önce çok ilginç bir olay yaşandı. Portekiz ekibinin taraftarı olan Alvaro Oliveira, Frankfurt şehri yerine Brandenburg eyaletinde yer alan aynı isimli bir kasabaya gidince sosyal medya yıkıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak Eintracht Frankfurt-Benfica karşılaşmasından önce çok ilginç bir olay yaşandı. İlk maçı 4-2 kazanan misafir ekibi desteklemek için yola çıkan Alvaro Oliveira adındaki bir taraftar, Frankfurt şehri yerine kente 6 saat uzaklıktaki aynı isimli bir kasabaya gitti.
Oliveira'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla fark edilen bu durum, bir anda sosyal medyanın gündemine düştü. Portekizli taraftarın yayınladığı fotoğrafın altına yorum bırakan yüzlerce kullanıcı arasında Eintracht Frankfurt kulübünün resmi hesabının da olması dikkat çekti.
(Fanatik)
YORUMLAR (3)
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TekbiiirrrCevap Yaz 2 6 Yayından KaldırKELLECİ CABBAR: Ellahuuu ekreeeaaarr1 2 Yayından Kaldır
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Al işte günün malı resmenCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır