Benfica son 10 yılda oyuncu satışından 953 milyon euro kazandı!

Transfere harcanan paralar her sezon artıyor. Naklen yayın ve Şampiyonlar Ligi gelirlerinin astronomik rakamlara ulaşmasının ardından; bu pastadan daha büyük pay almak isteyen ekipler de her sezon yeni isimlerle kadrosunu güçlendiriyor. Zaman zaman da ortaya inanılmaz rakamlar çıkıyor. Başta İngiliz takımları olmak üzere, Avrupa'nın ilk 5 Ligi ekipleri bu alandaki öncülüğünü sürdürürken, bu sezon da gelenek değişmedi. Bu sezonun transfer rekorunu ise Atletico Madrid kırdı. Joao Felix için Benfica'ya 126 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedeli ödeyen İspanyol ekibi, Griezmann'ın yerini doldurdu.

GÜNEY AMERİKA'DA KEŞFEDİP ALTYAPIYA ALIYORLAR

Akıllara gelen bir başka konu ise en çok oyuncu satan kulupler. Son olarak Felix'i Atletico'ya gönderen Benfica, 2010-2011 sezonundan bu yana sattığı oyunculardan toplam 953 milyon Euro'yu kasasına koydu. Porto alt yapısından zayıf olarak gönderilen Felix, Benfica'nın kasasını dolduran isimlerden biri olurken; Bernardo Silva, Renato Sanches, Victor Lindelof, Goncalo Guedes ve Ederson gibi oyuncular da giderken Benfica'yı en çok güldüren arasında yer aldı. Güney Amerika'daki izleme ekiplerince yeni yetenekleri keşfeden sonra alt yapısına alan ve yıldızı parladıktan sonra satan Benfica'da buna örnek olarak Angel Di Maria ve David Luiz gösterilebilir.

ATLETİCO MADRİD 2. SIRADA

Bir zamanlar mali kriz yaşayan; ancak son yıllarda İspanya Ligi'nde şampiyonluğa oynayan bir kadro kuran, Şampiyonlar Ligi'nin ise gediklisi olan Atletico Madrid, sattığı oyunculardan kasasına en çok para koyan 2. ekip konumuna yükseldi. Diego Conte'nin ekibi, son 10 yılda transferden 952 milyon Euro kazandı. İspanyol ekibi Felix'i tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödeyerek almasına karşın; bu sezon Griezmann'ı Barcelona'ya 120, Lucas Hernandez'i Bayern'e 80 ve Rodri'yi Manchester'a 70 milyon Euro'ya sattı. Atletico önceki sezonlarda Radamel Falfaco, Diego Costa ve Sergio Aguero transferlerinden de kasasına 130 milyon Euro koydu. Transferden en çok kazanan ekipler sıralamasında 3.'lükte Monaco yer aldı. Fransız temsilcisi, diğer takımlar gibi PSG'nin son yıllardaki hegemenyonsı karşısında çaresiz kalsa da Leonardo Jardim ile 2016-17 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Ancak o kadrodan sattığı isimlerle (Kylian Mbappe, Bernardo Silva, Thomas Lemar, Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Fabinho ve Tiemoue Bakayoko) kasasına yaklaşık 400 milyon Euro koydu.

Son 10 yılda oyuncuların satışından en çok kazanan ilk 10 takım şöyle:

1. Benfica (953 milyon Euro)

2. Atletico Madrid (952 milyon Euro)

3. Monaco (911 milyon Euro)

4. Chelsea (874 milyon Euro)

5. Roma (791 milyon Euro)

6. Juventus (786 milyon Euro)

7. Barcelona (755 milyon Euro)

8. Real Madrid (708 milyon Euro)

9. Liverpool (702 milyon Euro)

10. Porto (692 milyon Euro)

(NTV Spor)