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Ömer Yağmur, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Bellona Kayseri Basketbol Başkanı Yağmur Açıklaması

Bellona Kayseri Basketbol takımı başkanı Ömer Yağmur, liglerin oynanmayacağı kanısında olduğunu söyledi.

30.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:42
Bellona Kayseri Basketbol Başkanı Yağmur Açıklaması

Bellona Kayseri Basketbol takımı başkanı Ömer Yağmur, liglerin oynanmayacağı kanısında olduğunu söyledi.

Koronavirüsten dolayı tehir edilen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçlarının ne zaman başlayacağı konusunda basketbol Federasyonu'nun vereceği kararı bekleyen Bellona Kayseri Basketbol takımı, yerli ve yabancı oyuncularını gönderdi. Başkan Ömer Yağmur, liglerin bu sezon için yeniden başlayacağını düşünmediğini ifade etti.

Liglerin oynanıp oynanmayacağı ile ilgili de görüş belirten Başkan Ömer Yağmur, "Geçtiğimiz günlerde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı, tüm kulüp başkanları ile tele konferans yaparak görüş alış verişinde bulundu. Fikirlerimiz soruldu. Ortak görüş liglerin bitirilmesi yönünde. Zaten normal sezonun tamamlanmasına az bir zaman kalmıştı. Tüm takımların yabancı oyuncuları ülkelerine gitti. Bunları tekrar getirmek oldukça güç. Hepsi normal olarak Covid-19 virüsünden korkuyor. Gelmelerini istesek bile geleceklerini sanmam. Liglerin bu haliyle tescil edileceğini, bu sezon için şampiyon olacak takımın ve küme düşecek takımın belirlenmeyeceğini, puan tablosuna göre önümüzdeki sezon Avrupa'ya gidecek takımların belirleneceğini düşünüyorum. Federasyon'umuz önümüzdeki günlerde kati bir karar verecektir" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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