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Ömer Yağmur, Bellona, Kayseri, Spor

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur Açıklaması

Bellona Kayseri Basketbol Takımı Başkanı Ömer Yağmur, liglerin ertelenmesi ile ilgili olarak "Ertelenmesi iyi ama belirsizlik bizlere zarar" dedi.

19.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:21
Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur Açıklaması

Bellona Kayseri Basketbol Takımı Başkanı Ömer Yağmur, liglerin ertelenmesi ile ilgili olarak "Ertelenmesi iyi ama belirsizlik bizlere zarar" dedi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımında liglerin ertelenmesinin sevinci var. Kulüp Başkanı Ömer Yağmur, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında, "Alınan karar çok doğru. Ülkemizde salgın büyümemiş durumda. Devletimiz, gereken tedbirleri alarak bunun önüne geçti. Ancak vatandaşlarda ve oyuncularımızda bir tedirginlik hakim idi. Teknik heyet ve oyuncularımız maçlara konsantre olamıyorlardı. İdmana çıkmıyorlardı. Alınan bu karar yerinde bir karar" ifadelerini kullandı.

Bellona Kayseri Basketbol Başkanı Ömer Yağmur, alınan kararın yeterli olmadığı kanısında. Yağmur, "Liglerin ertelenmesi yerinde bir karar. Ancak bu yeterli değil. Liglerin ne kadar erteleneceği belli değil. Bu erteleme kaç hafta veya kaç ay olacak. Bunun süresi belirsiz. Türkiye Basketbol Federasyonu, yol haritasını belirlemedi. Oyuncularımız ülkelerine gitmek istiyor. Nasıl gönderelim. Nereye gönderelim. Yabancılar giderse gelmez. Tehir bitene kadar, sözleşme süresi bitecek. Kendi ülkelerindeki ligleri başlayacak. Liglerin tatil etmek yerine bu sezonu iptal etmelerini beklerdim. Bu sezon oynanmadı sayılmalı veya şu an için lig bitirilmeli ve mevcut sıralamaya göre önümüzdeki sezon Avrupa'ya gidecek takımlar belirlenmeli. Şu an belirsizlik benim kulübüm için para yazıyor. Bu konuda Federasyon yetkililerinden belirsizliğin kaldırılmasını ve liglerin iptal edilmesini istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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