Belhanda Maç Sonrası Geç Saatlere Kadar Eğlendi, Sabah Uçağı Kaçırdı

Ülkesinin Arjantin'le oynadığı maç için Fas'a giden Galatasaraylı Younes Belhanda'nın Türkiye'ye zamanında dönmediği ortaya çıktı. Galatasaray'ın yıldız ismi Younes Belhanda, ülkesi Fas'ın Arjantin ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna davet edilmiş ve 1-0 biten maçta 87 dakika forma giymişti.

26 Mart Salı günü oynanan maçın ardından çarşamba günü İstanbul'a dönmesi beklenen 29 yaşındaki yıldız isim, dün takımla birlikte idmanlara çıkmaya başlamıştı. Fas'ta yayın yapan LE7TV adlı televizyon kanalı ise Belhanda'nın büyük bir sorumsuzluk örneği sergileyerek Türkiye'ye zamanında dönemediğini yazdı.

UYANAMAYINCA UÇAĞI KAÇIRDI

Kanala konuşan bir yetkili, Belhanda'nın Arjantin maçından sonra dışarı çıktığını ve takımın konakladığı otele ancak gece yarısı dönebildiğini ifade etti. Ertesi sabah vaktinde uyanamadığı için uçağı kaçıran Belhanda'nın milli takım yetkilileriyle görüşerek ertesi gün için kendilerine bilet almasını istediği öne sürüldü.

Öte yandan Fas Milli Takımı'ndaki pek çok oyuncunun da karşılaşmanın oynadığı Tanger şehrinde gece geç saatlere kadar eğlendiği öğrenildi.