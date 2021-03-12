Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor! Onyekuru da topun ağzında
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Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor! Onyekuru da topun ağzında

12.03.2021 13:18 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:26

Faslı 10 numara Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'ın oyuncunun menajeri William D'Avila ile de çalışmama kararı aldı. Karar sonrasında gözler D'Avila'nın oyuncusu olan Onyekuru'ya çevrildi. Monaco'dan satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanan Nijeryalı futbolcunun performansının yükselmemesi durumunda opsiyonun kullanılmama ihtimali bulunuyor.

Galatasaray'da Sivasspor maçının ardından zemin nedeniyle yönetimi eleştiren Younes Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti. Sabah gazetesinin haberine göre sarı-kırmızılı kulüp bundan sonraki süreçte menajer William D'Avila ile çalışmama kararı aldı.

Belhanda'nın da menajerliğini yapan D'Avila için alınan bu kararın ardından sezon sonunda Etebo ve Valentine Ozornwafor ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.

ONYEKURU DA GALATASARAY'DAN AYRILABİLİR

Galatasaray'da William D'Avila'nın bir diğer oyuncusu Henry Onyekuru'nun da bileti kesilebilir. Monaco'dan satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanan Nijeryalı futbolcunun performansının yükselmemesi durumunda opsiyonunun kullanılmama ihtimali bulunuyor. Yönetim oyuncunun durumuna göre sezon sonunda karar verecek.

İLK 2 MAÇINDA 3 GOLE İMZA ATMIŞTI

Üçüncü Galatasaray dönemini geçiren 23 yaşındaki futbolcu ilk 2 maçında 3 gole imza atmıştı. Son 7 maçında skor katkısı veremeyen Henry Onyekuru toplamda 9 maçta 3 golle oynuyor.

ASLAN BONSERVİSİNİ ALMA HAKKINA SAHİP

Galatasaray, Monaco'ya 4.3 milyon euro'luk ödeme yapması durumunda oyuncunun bonservisini alma hakkına sahip.

Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor! Onyekuru da topun ağzında
Haber Yorumları (16)
ASLAN: onyekurunun bonservisi alınması lazım. ancak kendisiyle ciddi şekilde konuşulması lazım. saha içinde bencilliği bıraksın ve bitiriciliğini geliştirsin. .
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KAYA: Hakemler adil olsa Fatih hoca çoktan kovulmuştu. Her yenilgiden sonra ya hakemlere. ya federasyona ya de sahanın çimlerine çatıyor.
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YANLIŞ: erol bulut, fb başak ve ts fb maçlarında hakemle fb maçı almasa gitmişti, esergen sezon başı hakem yardımıyla bjk yükseltilmese gitmişti.
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