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Belediyenin şirketleri marka tescili aldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Belediyenin şirketleri marka tescili aldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mutfak Sanatları Merkezi ve Erguvan Sosyal Tesisi marka tescil belgesi almaya hak kazandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mutfak Sanatları Merkezi ve Erguvan Sosyal Tesisi marka tescil belgesi almaya hak kazandı.

Düzce Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden birisi olan BELTUR, markalarını tescillemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Bahçeşehir bölgesinde bulunan Erguvan Sosyal Tesisleri ve Mutfak Sanatları Merkezi'nin isimleri marka tescil belgesi almaya hak kazandı. - DÜZCE

Belediyenin şirketleri marka tescili aldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Düzce Belediyesi, Erguvan, Ekonomi, Haberler

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