Belediye başkanının Filenin Sultanları'na yaptığı yorum tepki çekti: Kendilerini teşhir ediyorlar
Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Almanya'yı mağlup ederek Olimpiyat vizesi alan Kadın Milli Voleybol Takımı'nı 'kendilerini teşhir etmek'le eleştirdi. Şahin'in bu paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.
Düzce Kaynaşlı'nın MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin, Almanya'yı 3-0 yenen ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları hakkında bir paylaşımda bulundu. Şahin, "Kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin" ifadelerini kullanınca sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri finalinde Almanya ile karşılaşan ve sahadan 3-0 galip ayrılan Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Düzce'nin MHP'li Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'ın konuya ilişkin paylaşımı ise sosyal medyada büyük tepki gördü.
"KENDİNİ TEŞHİR EDECEKSİN SONRA DA SEVİNECEKSİN"
Birol paylaşımında, "Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil" şeklinde yazdı.
Başkan Şahin kendisini, "Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz" diyerek savundu.
"İSLAM ÜLKESİNDEYİZ"
Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, telefonla ulaşılan başkan Şahin söz konusu paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul ederek, "Bunu genel anlamda yazdım. Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçimiz çok. Art niyet taşımıyoruz. Bizler İslam ülkesinde yaşıyoruz. Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz. Bu haram" dedi.
BAHÇELİ TEBRİK ETTİ
Öte yandan MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugün yaptığı grup konuşmasında "Almanya'yı mağlup ederek Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara katılmaya hak kazanan sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" dedi.
PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ
Belediye Başkanı Birol Şahin'in bu paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Kullanıcılar Şahin'in paylaşımını eleştiren ifadeler kullandı.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
Haber Videosu: Belediye başkanının Filenin Sultanları'na yaptığı yorum tepki çekti! 'Teşhir ediyorlar'
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Düzceden zaten medeni çağdaş biri çiktiğini hiç görmedim hepsi yobazzzz...Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Adam yerden göğe kadar haklı. . .Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Adam haklı. Doğru konuşmakta yanlış eğri düzende. Adamı haklıyken haksız yaparCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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erkek sprcular dizlerine kadar şort giydirirler ancak kadın oldu mu mayo, ya da külot giydirirler. . . . . ''asıl bir hastalık'', , ,Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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adamın söylediği hangisi yanlış, eğer müslüman değilseniz zaten sorun yok. . . .Cevap Yaz 8 9 Yayından Kaldır
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başkanımızı yedirmeyiz arkasındayız doğru söylüyor Allahın emrini söylemiş kudurunlar neden kudurmuşCevap Yaz 26 24 Yayından Kaldır
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Doğruyu dünyada söylemişCevap Yaz 21 20 Yayından Kaldır
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cCc BAŞKANIM DEDİĞİNDE SONUNA KADAR HAKLISIN AMA NE VAR Kİ DÜNYA DÜZENİ BUNLARI KABUL ETMİŞCevap Yaz 14 20 Yayından Kaldır
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Adam haklı. müslüman insan bu şekilde giyinip kendini sergileyemez. Spor adı altına sığınmamak gerekCevap Yaz 12 16 Yayından Kaldır
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doğru söylemişCevap Yaz 12 11 Yayından Kaldır