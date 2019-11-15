Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, bağındaki üzümü yoksullar için topladı
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Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, bağındaki üzümü yoksullar için topladı

Batman'ın Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, 5 dönümlük bağında yoksullar için üzüm topladı. Üzümlerden elde edilen gelirler, dar gelirli ailelere verilecek.

15.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 15.11.2019 15:32
Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, bağındaki üzümü yoksullar için topladı

Belediyesi tarafından ilçede ilk kez bağ bozumu festivali düzenlendi. 'Mezrone' ile 'Tayfi' üzüm çeşitlerinin yetiştiği Gerçüş'te bağ bozumu, festival etkinlikleriyle yapıldı. Gercüş Belediye Başkanı AK Partili da kendisine ait 5 dönümlük bağda yetişen üzümleri topladı. Günaydın, üzümlerin gelirini yoksullara dağıtacağını söyledi.

ELDE EDİLECEK GELİR DAR GELİRLİ AİLELERE VERİLECEK

Gercüş'te yetişen üzümün çok kaliteli olduğunu ifade eden Gündüz, birçok yerden talep edildiğini kaydetti. Başkan Gündüz, bağ bozumunda elde edilecek gelirin dar gelirli ailelere verileceğini belirterek, "Hasat mevsiminde üzümümüze büyük şehirler ile komşu illerden talep oluyor. Bugün mezrone üzümünü dünyaya tanıtmak için bağbozumu festivali gerçekleştirdik. Üzümün gelişmesi için çiftçilerimizi bilinçlendireceğiz. Bu üzümünden çok güzel pekmez elde edilmektedir. Ayrıca tanıtımı için bundan böyle çeşitli etkinlikler yapacağız. Bu mezrona üzümü sadece Gercüş, Midyat bölgesinde yetişmektedir. Üzüm bağlarını büyümesi için tanıtımı ve projelerin uygulanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, bağındaki üzümü yoksullar için topladı
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