Devlet Başkanı Açıkladı! Belarus Bitcoin Madenciliği Çiftlikleri Kuracak

Beyaz Rusya Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko, ülkede bitcoin çiftlikleri kurulacağını açıkladı.

Belarus resmi haber ajansı BelTA'nın haberine göre Lukashenko, ülkenin enformasyon teknolojisi (IT) sektörünün önde gelen isimleri ile bir araya geldi. Toplantıda bir konuşma yapan devlet başkanı, sektörün doğumuna yaptıkları katkıları hatırlatarak, "Kripto paralar, kripto borsaları, kripto madenciliği ve diğer konuları talep ettiniz. (Madencilik) çiftlikleri kurmak istediniz. Şimdi artık büyüdünüz ve bize buradan nereye gidebileceğimizi tavsiye edebilirsiniz. Bu doğrultuda etkin bir şekilde ve sizin dilediğiniz kadar ileriye gideceğiz" dedi.

İLK ÜNİTENİN 2019 SONBAHARINDA DEVREYE ALINMASI BEKLENİYOR

Toplantıda ülkesinin fintech alanında gerçekleştirmeyi planladığı projeleri anlatan Lukashenko yeni inşa edilen bir nükleer santralin yanında Bitcoin madenciliği çiftlikleri kurulması için de yer ayırdıklarını anlattı. Proje kapsamında nükleer santralden elde edilecek elektrik ile Bitcoin üretilecek ve satılacak. Santralin ilk ünitesinin 2019 sonbaharında devreye alınması bekleniyor.

"KİMSENİN SİZİ ENGELLEMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

IT Sektörü liderlerinden ihtiyaçlarını vakit kaybetmeden bildirmelerini isteyen Lukashenko, fintech endüstrisini en üst düzeyde desteklemeye devam edeceklerini vurguladı ve ekledi "Kimsenin sizi engellemesine izin vermeyecegim."

Daha önce kripto para ve blockchain projeleri için serbest bölgelerde vergi avantajlari sağlayan Beyaz Rusya Devlet Başkanı Lukashenko, bir dijital ekonomi bakanlığı kurulması konusunu da tekrar ele alacaklarını belirtti. Yeni bakanlık hakkında kararın Nisan-Haziran döneminde verilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA