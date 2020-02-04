: Bekçi maaşlarıyla ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi: Lise mezunu 4.527 lira, lisans mezunu 4.534 lira alıyor

04.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:23

Tartışma konusu olan bekçi maaşlarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ardından bir açıklamada İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, göreve başlayan lise mezunu bekar bir bekçinin maaşının 4 bin 527 TL, lisans mezununun ise 4 bin 534 lira olduğunu söyledi.

Terör operasyonları hakkında da açıklamalarda bulunan Çataklı, Ocak ayında yapılan 7 bin 998 operasyonda, 88 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve teröre yardım ve yataklık yapan 2 bin 632 şüphelinin göz altına alındığını, 411 kişinin ise tutuklandığını bildirdi.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Kamuoyunda tartışılan bekçi maaşlarıyla ilgili konuşan Çataklı, "Göreve başlayan bekar bir bekçimizin aldığı rakam da lise mezunu 4 bin 527, lisans mezunu ise 4 bin 534 lira" dedi.

Çataklı terör operasyonlarıyla ilgili de şu açıklamaları yaptı:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Ocak ayında yapılan toplam 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 632 şüpheli gözaltına alınmış, 411 kişi tutuklanmıştır.

99 BARINAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yapılan operasyonlarda 99 sığınak/ barınak/ mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 54 silah, 15 adet mayın/EYP, 40 adet el bombası, 889 kg patlayıcı madde, 7 bin 940 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."

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