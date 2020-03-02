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Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami, ilk maçında Los Angeles FC'ye 1-0 yenildi

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) oynadığı tarihinin ilk maçında Los Angeles FC'ye 1-0 yenildi.

02.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:45
Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami, ilk maçında Los Angeles FC'ye 1-0 yenildi

Kulübün başkanlığını da üstlenen Beckham, ABD'nin kentindeki Banc of California Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, eşi Victoria Beckham'la birlikte izledi. Los Angeles FC, Vela'nın 44. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

MLS TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

1994'te adım attığı profesyonel kariyerinde ülkesinin Manchester United ve Preston North End, İspanya'nın Real Madrid, ABD'nin Los Angeles Galaxy, İtalya'nın Milan ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımlarında oynayan Beckham, 2013 yazında aktif futbol yaşamını noktalamıştı.

İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 115 kez giyen 44 yaşındaki Beckham, MLS tarihinde hem oyuncu hem de takım sahibi olan ilk kişi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami, ilk maçını kaybetti
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