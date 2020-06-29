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Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi

2020'nin Ocak-Mayıs döneminde bankacılık sektörünün net karı, yüzde 39 artışla 27,3 milyar lira oldu.

Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
29.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:16

Bankacılık sektörünün net karı, yılın ilk beş ayında, yıllık bazda yaklaşık yüzde 39 artışla 27,3 milyar liraya yükseldi.

KREDİLER 5 AYDA 3,16 TRİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) mayıs ayı verilerine göre sektörün kredileri de yıllık bazda yüzde 24, beş aylık dönemde de yüzde 19 artışla 3,16 trilyon liraya çıktı.

MEVDUAT 2,97 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı da mayıs sonunda, yıllık bazda yüzde 31 ve beş aylık dönemde yüzde 16 artışla 2,97 trilyon liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün Mayıs sonunda takipteki krediler oranı yüzde 4,54 ve sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 19 düzeyinde hesaplandı.

Kaynak: DHA

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