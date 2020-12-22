BB Erzurumspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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BB Erzurumspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

22.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:21
BB Erzurumspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 14. haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 14. haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Şenol Fidan gözetiminde idmana ısınma hareketleri ve düz koşu ile başlandı. Daha sonra 5'e 2 pas oyunu yapan futbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı. Mavi-beyazlı ekip, çift kale maçla antrenmanı noktaladı.

(Çağrı Korkmaz/İHA)

BB Erzurumspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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