BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel'den GZT Giresunspor'a ziyaret - Haberler Spor
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BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel'den GZT Giresunspor'a ziyaret

BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel'den GZT Giresunspor'a ziyaret
Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Spor

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Spor Toto Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'u tesislerinde ziyaret etti.

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Spor Toto Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'u tesislerinde ziyaret etti.

Giresunspor Tesislerine gelen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Spor Toto Süper Lig ekibi GZT Giresunspor Kulübü'ne ziyarette bulundu. Yücel'i GZT Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet karşıladı. Tesisleri gezen ve başkan Karaahmet'ten bilgiler alan Yücel, görüş alış verişinde bulundu, takıma başarılar diledi.

Yücel, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 22'inci haftasında GZT Giresunspor'un deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor maçında Anastasios Bakasetas'ın 2 penaltı atışını kurtaran kaleci Okan Kocuk'la bir araya geldi. Başarılı performansı için tecrübeli file bekçisini kutlayan Yücel, hediye takdim etti.

Yücel, ziyaretinin ardından kulüp binasından ayrıldı.


BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel'den GZT Giresunspor'a ziyaret

BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel'den GZT Giresunspor'a ziyaret

BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel'den GZT Giresunspor'a ziyaret

BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel'den GZT Giresunspor'a ziyaret

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Spor Haberleri

Bahçeşehir Üniversitesi, Spor Toto Süper Lig, Enver Yücel, Giresunspor, Spor, Haber

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