Batuhan İlhan'ın Maç Oynanırken Boğazına Arı Kaçtı, Hastaneye Kaldırıldı
Mobilya Kayserispor'un U-21 oyuncuları ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında altyapı oyuncusu Batuhan İlhan (19) mücadele sırasında ağzına arı kaçınca hastaneye kaldırıldı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un U-21 oyuncuları ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında altyapı oyuncusu Batuhan İlhan (19) mücadele sırasında ağzına arı kaçınca hastaneye kaldırıldı.
İstikbal Mobilya Kayserispor A takım kadrosunda yer alan genç futbolcularla, U-21 takımı arasında hazırlık maçı oynandı. Karşılaşmanın 18'inci dakikasında takımın altyapısında bulunan Batuhan İlhan'ın ağzına arı kaçtı. Sahada fenalaşan İlhan, saha kenarında bulunan ambulansla hastane acil servisine kaldırıldı. Genç futbolcu, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.
YORUMLAR (3)
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Aman çok büyük olay , motor kullanırken habire börtü böcek yutuyoruz , her sene 10-15 kere arı sokar 3-5 tanede yutarım , umursamam basar giderim.Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Niye ağzından bal damladığı belli.geçmiş olsun.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ÇOK GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİMCevap Yaz 6 Yayından Kaldır