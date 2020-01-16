Başörtüsüz fotoğrafları yayınlanan hakem, İran'a gidemiyor

16.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:10

Satrançtaki A Kategori hakemler arasında az bulunan kadın hakemlerden 32 yaşındaki İranlı Shohreh Bayat, Şanghay'da düzenlenen Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda çekilen başörtüsüz fotoğrafları sebebiyle ülkesine dönemiyor. Bayat, ülkesine döndüğü takdirde tutuklanacağını düşünüyor. BBC'ye verdiği röportajda "Telefonumu açtığımda fotoğraflarımın birçok yerde yayınlandığını gördüm. Başörtüsüz olduğum ve başörtüsüne karşı bir protesto içinde olduğum yazıyordu" şeklinde konuştu. İran'da kadınların başörtüsüz dolaşması yasalara aykırı.

"BAŞÖRTÜSÜ TAKIYORDUM AMA İNANIŞIMA AYKIRI"

Turnuvada başörtüsü giydiğini belirten Bayat "Turnuvada başörtüsü takıyordum ama açıkçası bu inanışıma aykırı. İran'da zorunluğu olduğu için başörtü takıyorum ancak bana sorarsanız bu kişilerin kendi isteklerine bağlı olarak kalmalı" diyor. Bayat fotoğrafların internette yayınlandığını, verilen tepkileri gördüğünde endişelendiğini ve paniklediğini belirtti. İranlı hakem başörtüsü giyme ihlali sebebiyle birçok kişinin İran'da hapis yattığını ve belki de kendisinin örnek olarak gösterilmeye çalışıldığını söyledi.

İRAN SATRANÇ FEDERASYONU, BAYAT'I İFADEYE ÇAĞIRDI

Dönme şansı olursa seve seve ülkesine geri dönmek istediğini söyleyen Bayat, şu aşamada bunun mümkün olduğunu düşünmüyor. BBC'nin yaptığı teyide göre İran Satranç Federasyonu Shohreh Bayat'a mail yoluyla ulaşarak durumla ilgili ifade vermesini istemiş ancak Bayat bu talebe yanıt vermemiş. Uluslararası Satranç Federeasyonu Basın Sözcüsü Misha Friedman yaptığı açıklamada, İran Hükümeti veya herhangi bir İranlı Bakan'dan Bayat'ın turnuvadan atılmasına yönelik bir talep gelmediğini belirtti. Kurumlarının kıyafet yönetmeliğinin bulunmadığını sözlerine ekleyen Friedman, Bayat'ın turnuvadaki performansından çok memnun olduğunu ve ilgilendikleri tek konunun bu olduğunu söyledi.

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