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Basketbolun kalbi Amasya'da atıyor

Okullar Arası Basketbol Yıldızlar Grup müsabakaları Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu ve 22 Haziran Spor Salonunda başladı.

18.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:54
Basketbolun kalbi Amasya'da atıyor

Okullar Arası Yıldızlar Grup müsabakaları Salonu ve 22 Haziran Spor Salonunda başladı.


Kızlarda 10, erkelerde 12 takımın mücadele edeceği Okullar Arası Basketbol Yıldızlar Grup müsabakalarına kızlarda Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat; erkeklerde ise Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat ve Kocaeli'den gelen okul takımları katılıyor.


Müsabakalar 18-21 Şubat tarihleri arasında yapılacak. - AMASYA

Kaynak: İHA
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