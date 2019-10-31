Fenerbahçe Beko, Maccabi'ye 67-55 mağlup oldu!

31.10.2019 00:06

Maça çok kötü başlayan Fenerbahçe Beko, hücumda büyük sıkıntı yaşadığı ilk periyodu 12-6 geride tamamladı.

Düşük şut yüzdesiyle oynayan ve 11 top kaybı yapan sarı-lacivertli takım, ribauntlarda da etkisiz kaldı ve Maccabi FOX'un soyunma odasına 20 sayı farkla önde gitmesine engel olamadı: 41-21

MACCABİ, MAÇI BAŞINDAN SONUNA KADARÖNDE GÖTÜRDÜ

İkinci yarının başında üst üste top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada 23 sayı (46-23) geriye düştü. Ali Muhammed ve Williams ile üst üste üç sayılık basketler üreterek 9-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, Datome ve Vesely ile basket üretmeye devam ederek 29. dakikada farkı 8 sayıya (49-41) indirdi. Maçın 3. periyodunu Maccabi FOX, 52-41 önde geçti.

FENERBAHÇE 4. YENİLGİSİNİ ALDI

İlk yarıdaki top kayıplarını aza indiren ve ribauntlarda etkili olan Fenerbahçe Beko, de Colo'nun 3 sayılık basketiyle 37. dakikada 59-54 ile farkı 5 sayıya kadar indirdi. Kalan dakikalarda savunma ribauntlarında etkisiz kalan sarı-lacivertli ekip, rakibin sayılarına engel olamadı ve sahadan 67-55 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko 4. yenilgisini alırken, Maccabi FOX ise 3. kez kazandı. Fenerbahçe Beko, 1 Kasım Cuma günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Zalgris Kaunas'ı konuk edecek.

Kaynak: AA