Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Haberler Spor
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Luis Castillo (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya), Michal Proc (Polonya)Galatasaray Nef: Purcell 14, Ege Arar, Bost 21, Trimble 10, Blackshear 15, Sadık Emir Kabaca 11, Okben Ulubay 9, Göksenin Köksal, Kravish 2, Rıdvan ÖncelIgokea: Josilo 10, Radanov 7, Starks...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luis Castillo ( İspanya ), Fernando Calatrava (İspanya), Michal Proc ( Polonya )

Galatasaray Nef : Purcell 14, Ege Arar, Bost 21, Trimble 10, Blackshear 15, Sadık Emir Kabaca 11, Okben Ulubay 9, Göksenin Köksal, Kravish 2, Rıdvan Öncel

Igokea: Josilo 10, Radanov 7, Starks 17, Stephens 13, Ilic 8, Waller 7, Fundic 8, Robinson 2, Tanaskovic 2

1. Periyot: 15-19

Devre: 34-34

3. Periyot: 60-59

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray Nef, Bosna Hersek takımı Igokea'yı 82-74 mağlup etti.

Karşılaşmayı Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da izledi.

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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