Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda sahasında Kopenhag ile oynadığı maçı Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir'in yanı sıra birçok Süper Lig kulübünün başkanı da Göksel Gümüşdağ'ın davetlisi olarak Fatih Terim Stadı'nda takip etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 suru ilk maçında ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir, evinde Kopenhag ile karşılaştı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın geçtiğimiz günlerde birlik ve beraberlik adına tüm Süper Lig kulüp başkanlarını da maça davet edeceğini açıklamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra birçok başkan Fatih Terim Stadı'na gelerek tribündeki yerini aldı. Kaynak: İHA Haberin Videosu: Kulüp Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de