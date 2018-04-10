Başkan Toçoğlu, Saski Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, SASKİ Genel Müdür Yardımcıları Sebahattin Belik ve Sezar Ercan ile şube müdürleri yer aldı. Toplantıda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, "Şehrimizin altyapısı için büyük hizmetleri hayata geçirdik. SASKİ olarak 9 yılda 1 milyarın üstünde yatırıma hep birlikte imza attık. Çelik isale hatlarının yanında şehrimizi içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon ağlarıyla donattık. Arıtma tesisleri inşa ettik. Doğal güzelliklerimizi koruma altına aldık. Vatandaşlarımızı temiz su ile buluşturduk. 16 ilçeye aralıksız olarak hizmet götüren tüm mesai arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Sakarya için ilkleri hayata geçirdiklerini aktaran Toçoğlu, "SASKİ olarak 'Sakarya'da su çeşmeden içilir' dedik ve adımlarımızı attık. Sakarya için ilkleri hayata geçirdik. Çelik isale hatları inşa ettik. Sapanca Gölümüze alternatif su kaynakları oluşturduk. ADASU HES'le enerji ürettik. Akçay Barajı'nı şehrimize kazandırıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve projelerimiz ile vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Hep birlikte daha büyük hedeflere çok çalışarak ulaşacağımıza inanıyorum. Hamdolsun bugüne kadar hedeflerimizi gerçekleştirdik. Bugünden sonra da böyle olmaya devam edecek. Asıl olan ortak akıldır. İstişareden uzak durmadan çok çalışmaya devam edelim. SASKİ şehrimizin bir markasıdır. Bu markayı daha yüksek hedeflere hep beraber taşıyacağız" diye konuştu. - SAKARYA