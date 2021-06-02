Başkan Şahin fidan yetiştiricileri ile bir araya geldi
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Başkan Şahin fidan yetiştiricileri ile bir araya geldi

Başkan Şahin fidan yetiştiricileri ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçede faaliyetlerini sürdüren meyve fidanı yetiştiricileri ile bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçede faaliyetlerini sürdüren meyve fidanı yetiştiricileri ile bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Yeni normalleşmenin başlaması ile birlikte ilçede esnaflara yönelik çalışmalarını sürdüren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, son olarak fidan yetiştiriciler ile bir araya geldi. Aşılı ceviz ve meyve fidanı yetiştiren çiftçiler ile görüşen Başkan Şahin, "Pandemi döneminde maddi kayıp olan esnaflarımıza Belediyemiz olarak elimizden geldiğince destek verdik. Yeni normalleşme süreci başladı. Esnaflarımıza giderek bir nevi hayırlı olsun diyoruz. İnşallah yeni normalleşmenin ardından işler herkeste açılacak ve ekonomik denge gelecek. Aşılı ceviz ve meyve fidan yetiştiricilerimizi ziyaret ettik. İlçemizin muhtelif yerlerinde meyve ağaçları yerleştirmeyi planlanıyoruz. Bununla alakalı alt yapı ve inceleme çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - DÜZCE

Başkan Şahin fidan yetiştiricileri ile bir araya geldi
Başkan Şahin fidan yetiştiricileri ile bir araya geldi
Başkan Şahin fidan yetiştiricileri ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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