"Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi

27.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:49

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk oldu. Burada 23 Haziran sonrası kendisine yönelik "İmamoğlu ne yaptı" eleştirileri soruldu. Bu konuda eleştirilere yanıt veren İmamoğlu, "Birincisi en başta bir idari sistem devrimi yapıyoruz biz. Sadece 1.7 milyarlık lüzumsuz kamulaştırma bedellerini bertaraf ettik. 100 bine yakın çocuğumuza halk sütü dağıtıyoruz. 30 bin üniversite öğrencisine burs veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'nın "Siz çok iddialı bir başkan profili ortaya koyunca beklenti büyük. Diyorlar ki, 'Ekrem Bey geldi de şu ana kadar ne yaptı?' Kimse '5 aya kadar ne yapılır?' deniyor. Başkan ne yaptınız bugüne kadar?" sorusuna madde madde yanıt veren İmamoğlu şöyle konuştu:

"100 BİN ÇOCUĞA SÜT DAĞITIYORUZ"



Birincisi en başta bir idari sistem devrimi yapıyoruz biz. Liyakatiyle bu sürece hizmet eden kişiliklerin, hiç kimse benim ahbabım, çavuşum değil. İdari düzenin değişimiyle ilgili kamu ahlakı, kamu yönetimi düzeninin gerçek manasına kavuştuğu sürecin temellerini atıyoruz. Bütçe disiplinini gerçekleştiriyoruz. Cari açığı çok ciddi anlamdadisipline ediyoruz. Sadece 1.7 milyarlık lüzumsuz kamulaştırma bedellerini bertaraf ettik. Herhangi araziyle ilgili kamulaştırma konusunda ihtiyacı olmaksızın karar almış. Böyle başlanan süreci durdurduk. İsraf ve tasarruf diye iki kalemi önceledik. İsrafın bizi nereye getirdiğini 23 Haziran'da bütün topluma verileriyle açıklayacağız. Halk sunumu yapacağız. 100 bine yakın çocuğumuza halk sütü dağıtıyoruz.

30 BİN ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİYE BURS VERİYORUZ

Bunun dışında saat 22.00'da bütün gençlerime adil bir şekilde uzun bir süre sonra İBB öğrencilere destek yardımı yapıyor. Buna burs da diyebiliriz. Üç taksitle ödeyeceğiz. saat 22.00'da gençlerimiz listede isimlerini görebilecekler.

"150 KREŞ ÇALIŞMAMIZI BAŞLATTIK"

150 mahalleye 150 kreş çalışmamızı başlattık. Sahada 22 kreşimizin inşası devam ediyor. Kemerburgaz'daki Kent Ormanı'nı hayata geçirdik. Biz artık oraya insanları taşıyacağız. Milli bayramlarda halkımız ücretsiz otobüse biniyor.

24 SAAT ULAŞIM

Haftasonlarında 24 saat ulaşımı sağladık. (Yetersiz diye şikayetler geliyor?) Marmaray'ı ikna etmeye çalışıyoruz. Otobüs sayısını, metrobüs hattıyla beraber bazı hatları da geliştirme kararı aldık. Yıllar sonra ilk defa İstanbul'da milli bayram kullandı. 0-4 yaş arası çocukların annelerine ücretsiz ulaşım yazışmaları yapıldı, Meclis'in gündeminde.

"8 METRO PROJESİ DURMUŞTU,BAŞLATTIK"

8 metro projesi durmuştu, ulaşım fiyatlarıyla ilgili bir öğrenci indirimi yapıldı, bizim sayemizde oldu.

SU ZAMMI AÇIKLAMASI

Toplumun suyla ilgili hassasiyeti var, ekmekle olduğu gibi. Zarar etmemize rağmen Türkiye'nin en düşük fiyatlı ekmek satışını yapıyoruz. Şubat-Mart'ta dedik ki suyun fiyatını dengelememiz gerek. Ama yanlış bir indirim yapıldığını düşünüyoruz. Yarın İSKİ Genel Kurulu'nda bu tartışılacak. Suyu az kullananlar indirimden az faydalandı, çok kullananlar yüksek oranda indirimden yüksek oranda faydalandılar. İSKİ'nin bütçesinin büyük oranı enerjiye gidiyor. Hiçbir zammın kaynağı İBB olamaz. Böyle bir ortamda 2020'yi konuşuyoruz, 2020 Aralık'ına kadar olacak zammı konuşuyoruz. Konuştuğumuz zam yüzde 20 ama bu rakam belki yarın farklı olacak. Bu zam olmadan İSKİ yatırım yapamaz, çalışamaz. Türkiye'de akaryakıta zam olmasın biz de yapmayalım. Biz bu indirimi önümüzdeki 5 yıl boyunca yapacağız demedik ki. Su zammı çok normal bir zamdır. Talep edilen zammın altında bir orandır. Zam yapmıyoruz demek, Türkiye gerçeklerine aykırı.

"YILLAR SONRA İSTANBUL MİLLİ BAYRAM KUTLADI"

Kusura bakmasınlar ama yıllar sonra İstanbul milli bayram kutladı. Cumhuriyet Bayramını kutladı. Omuz omuza, kolkola, eğlenerek, coşkuyla, bayraklarını sallayarak, türküsünü söyleyerek.

YENİKAPI'DA SERGİLENEN ARAÇLAR

İsrafın küçüğü büyüğü olmaz. İsraf israftır. 1250 araç az mı? İsraf haramdır. 6 Haziranla 23 Haziran arası o lüks araçların nasıl değiştirildiğini biliyoruz. 1250 araçtan Yenikapı'da sergilenen 700'dü, 500'ü iade edildi. TEM ve E-5 arasındaki süslemelere yıllık 120 milyon lira harcanıyor. (Yeni araç alımı) Süt dağıtımı için 60 araç ihalesi yapıldı. 60 araç alındı. Ama partililere dağıtmak için beş ilaç daha alınmadı.

İBB'DEKİ İŞTEN ÇIKARMALAR

Biz iş olsun diye adam çıkarmaya gelmedik. İBB'de işini layıkıyla yapan herkese emeğinin karşılığını verme sözümüz var. Yaklaşık 1400 kişiyi şundan çıkardık. İki seçim arası alınan insan sayısı. Bunun içinde 31 Mart'tan bir ay önce alınan insanlarla, projesi bitenler de var. Emekli olan, kendisi ayrılanlarla beraber güncel rakam 3800 kişi. Bunların dışında kalanlar orada çalışan insanlar. Biz akşamdan sabaha "şu şu şunu çıkar" diyecek bir yönetim değiliz. 50 kadın İSPARK görevlisi aldık. Nasıl alındığını gidip sorsunlar, mülakatları, sınavları tümüyle şeffaf. Hiçbir şekilde siyasi tabanlı bir yönetim yok artık İstanbul'da. Şu an toplumun en büyük düşmanı partizanlık. 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ben partizanlığı söküp atacağım' demiştim, bunu yapıyorum şimdi de.

"ENGELLENİYOR MU?" SORUSUNA YANIT

39 ilçenin belediye başkanı seçildi, ben de İBB Başkanıyım. 39 ilçe başkanı benim İstanbul'daki en büyük yardımcım. 5 yıl boyunca bana yapılanların tekini onlara yapmayacak. 10 bölge masası kurduk. Ayrıca ben tüm belediyeleri geziyorum, sorunları konuşuyor çözüm arıyoruz. Engellemelere gelince... 11 Eylül'de davetli olarak Beştepe'ye çıktık. 30 Büyükşehir Belediyesi Başkanı ile buluştuk. Söz aldım, hazırlanacak kanun taslağına hep beraber katkı sunmak istediğimizi, komisyon kurmak istediğimizi söyledim. Cumhurbaşkanı kabul etti. Ama 77 günde yapılan tek şey WhatsApp grubu oldu.