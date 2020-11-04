Başkan Berge: "Esnafımızın mağduriyeti giderilmeli"
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Başkan Berge: "Esnafımızın mağduriyeti giderilmeli"

04.11.2020 18:00 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:04
Başkan Berge:

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Özalp ilçesinde iş yerleri yanan esnafı ziyaret ederek, "Devletimizin esnafımızın yanında olacağına inanıyoruz" dedi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Özalp ilçesinde iş yerleri yanan esnafı ziyaret ederek, "Devletimizin esnafımızın yanında olacağına inanıyoruz" dedi.

Van'ın Özalp ilçesindeki Rus Pazarı'nda çıkan yangında yaklaşık 100 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, "Ortaya çıkan büyük zararların karşılanması ve mağduriyetlerin giderilmesi konusunda, devletimizin yine esnafımızın yanında olacağına inanıyoruz. "Valimiz Mehmet Emin Bilmez, her zaman olduğu gibi gereken duyarlılığı göstermiştir. Pandemi sürecinde de gördüğümüz gibi valimiz bu yangın felaketinde de esnafımızın yanında durmuştur. Zararların karşılanması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlatan valimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Van ESOB heyeti, Özalp ilçesinde iş yerleri yanan esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. VAN ESOB Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Karaduman ve Kenan Akalın, AK Parti İlçe Başkanı Ercan Ağar, Özalp Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cumali Yağız, Veysel Kıyatmaz ve Tekin Tayyam'dan oluşan heyet, yangın yerinde inceleme yaparak esnaftan ve yetkililerden bilgi aldı. Van ESOB heyeti, Özalp Kaymakamlığına vekaleten bakan Saray Kaymakamı Yunus Ataman'ı makamında ziyaret etti. VAN ESOB Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Karaduman ve Kenan Akalın, "Esnafımıza gereken desteğin sağlanması için yardım kampanyası ile ilgili istişarelerde bulunduk. Gereken ilgiyi gösteren Kaymakamımız Ataman'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Özalp Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yılmaz Ağar, "Elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiğimiz yangında yaklaşık 100 esnafımızın iş yeri kullanılamaz hale geldi. Esnafımızın mallarının neredeyse tümü kül oldu. Yetkililerden esnafımızın zararının karşılanmasını rica ediyoruz" dedi. - VAN

Başkan Berge: 'Esnafımızın mağduriyeti giderilmeli'
Başkan Berge: 'Esnafımızın mağduriyeti giderilmeli'
Başkan Berge: 'Esnafımızın mağduriyeti giderilmeli'
Başkan Berge: 'Esnafımızın mağduriyeti giderilmeli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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