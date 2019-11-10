Başına darbe alan Sörloth apar topar hastaneye kaldırıldı!
Trabzonspor'un Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelenin son dakikalarında kafasına bir darbe alan Alexander Sörloth, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trabzonspor'da forvet oyuncusu Alexander Sörloth karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Başına bir darbe alan Sörloth, sedyeyle ambulansa yerleştirilerek hastaneye kaldırıldı.
Golcü futbolcunun yerine 90+2. dakikada Serkan Asan oyuna dahil oldu. Başarılı oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.