Basın mensupları Şenol Güneş'i ayakta alkışladı!

14.11.2019 23:24 | Son Güncelleme: 14.11.2019 23:26

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu 9. hafta maçında sahasında İzlanda ile golsüz berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, tarihi bir başarıya imza atarak, grup maçlarının bitimine 1 hafta kala 5. kez EURO 2020'ye katılma hakkı elde etti.

17 KASIM'DA RAKİP ANDORRA

Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten A Milli Takımı, son maçlar öncesinde grubunu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Puanını 16'ya yükselten İzlanda ise gruptan çıkma şansını kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçını 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacak.

ŞENOL GÜNEŞ'İ ALKIŞLARLA KARŞILADILAR

Maç sonunda Teknik Direktör Şenol Güneş, TRT Spor'un sorularını yanıtladıktan sonra mixed zonedan geçerek basın toplantısı odasına gitti. Basın mensupları burada A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i alkışlarla karşıladı. O anlar kameralara yansıdı.