Basiad Yönetimi Basın Mensuplarıyla Buluştu

Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (BASİAD) yeni yönetimi, basın mensupları ile bir araya geldi.

BASİAD'ın 11. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Şeref Arpacı ve yönetim kurulu üyeleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen toplantıda yeni dönemle ilgili hedeflerini anlattı.

BASİAD'ın yeni başkanı Şeref Arpacı, yapılan genel kurulun ardından önceki dernek başkanı Selim Kasapoğlu'ndan görev devraldıktan sonra yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımını tamamladıklarını belirtti.

Dernek olarak amaçlarının, bulundukları bölgenin sosyal ve ekonomik yönden gelişimine katkı sunmak olduğunu dile getiren Arpacı, şunları söyledi:

"İlimizde olduğu gibi ülkemizde de önemli alanlarda çalışmalar yapan hemşehrilerimizle güçbirliği içerisinde güzel faaliyetlere imza atıyoruz. İlçemizin tanıtımına büyük önem veren derneğimiz, ilçede yürütülen çalışmalara büyük destek oluyor. İlçenin kalkınması için yürütülen tanıtım faaliyetleri ile Babadağ'ı marka yapmak istiyoruz."

Arpacı, Yunus Helvacı ve Doğan Değirmenci'nin yardımcılıklarını üstlendiği yeni yönetimdeki arkadaşları ile şehrin ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak için gayret edeceklerini kaydetti.