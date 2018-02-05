Başbakan, Pttmessenger ile Harekat Merkezi'ne Seslendi

Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu öncesi milli mühendislik ürünü olan PttMessenger uygulaması ile canlı olarak Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezine bağlanarak 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile PTTMessenger uygulaması ile görüştü.