Başarılı sporcuları tebrik etti
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Başarılı sporcuları tebrik etti

Başarılı sporcuları tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Vali Ali Çelik, Erkan Durak Üst Minik Erkek ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 3. olarak bronz madalya kazanan Can Aşga ve Emir Cihan Kaya ile milli takıma seçilen güreşçiler Halil Sefa Turgut ve Ümit Kocagöbek'i makamında misafir etti.

Vali Ali Çelik, Erkan Durak Üst Minik Erkek ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 3. olarak bronz madalya kazanan Can Aşga ve Emir Cihan Kaya ile milli takıma seçilen güreşçiler Halil Sefa Turgut ve Ümit Kocagöbek'i makamında misafir etti.

Başarılı sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, boks antrenörü Kadri Kordel ile güreş antrenörü İbrahim Keser eşlik etti.

Sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Vali Ali Çelik, başarılarının daim olmasını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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