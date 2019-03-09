Başakşehirli Taraftarlar, Fenerbahçe Kümeye Tezahüratında Bulundu
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçı bitiminde ev sahibi ekibin taraftarları, "Fenerbahçe kümeye" tezahüratında bulundu.
Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi Başakşehir Fatih Terim Stadında konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Robinho ve 83. dakikada Napoleoni kaydetti. Fenerbahçe'nin golü 73. dakikada Roberto Soldado'dan geldi.
FENERBAHÇELİLER ISLIKLARLA TEPKİ GÖSTERDİ
Maç bitimi Başakşehirli taraftarlar, "Fenerbahçe kümeye" tezahüratında bulundu. Bu tezahürata, takımlarını desteklemek için statta yerini alan sarı-lacivertli taraftarlar ise ıslıklarla yanıt verdi.
YORUMLAR (2)
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La üç beş taraftarı olan bu takımı böyle simartan 3 büyüklere yazıklar olsun fener küme düşmez avaraller küme düşürürCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Fener kümeye fener kümeye fener kümeye fenev ağlama fenev ağlama fenev ağlamaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır