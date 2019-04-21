Medipol Başakşehir Son 4 Haftada 7 Puan Kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşan Medipol Başakşehir, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile birlikte büyük yara aldı. Ligde 25. hafta sonunda takipçisi Galatasaray ile arasında 8 puan fark olan Başakşehir, sonrasında oynadığı 4 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi ve 1 galibiyet aldı.

SON 4 MAÇTA SADECE KONYASPOR'U YENDİ

Bu süreçte Beşiktaş'a yenilen, Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile de beraber kalan Başakşehir sadece Konyaspor'u mağlup edebildi. Son 4 haftada 7 puan kayıp yaşan turuncu-lacivertliler ile sarı-kırmızılılar arasındaki puan farkı da 3'e düştü.

Kaynak: İHA