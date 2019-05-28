Başakşehir, Slimani'nin peşinde iddiası

Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'de çok kötü bir sezon geçiren Slimani'nin peşinde olduğu söyleniyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ve bir türlü istenilen performansı göstermeyen Slimani için olay bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; İstanbul ekibinin, Cezayirli forvet için Leicester City ile görüşmelere başlandığı iddia edildi. Başakşehir'in Slimani'yi kiralamak istediği belirtiliyor.

Slimani, Fenerbahçe'de 25 maçta 5 gol kaydetti.

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