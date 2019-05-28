Başakşehir, Slimani'nin peşinde iddiası

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ve bir türlü istenilen performansı göstermeyen Slimani için olay bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; İstanbul ekibinin, Cezayirli forvet için Leicester City ile görüşmelere başlandığı iddia edildi. Başakşehir'in Slimani'yi kiralamak istediği belirtiliyor.

Slimani, Fenerbahçe'de 25 maçta 5 gol kaydetti.