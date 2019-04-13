Başakşehir Maçının Yıldızı Burak Yılmaz, Anneannesini Kaybettiğini Açıkladı

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i 2-1 ile geçtiği maçta takımının galibiyet golünü kaydeden Burak Yılmaz, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Burak, "Bu hafta benim için de acı bir hafta oldu, anneannemi kaybettim. Yarın annemin yanına gideceğim. Acısını ne kadar hafifletir bilmem ama golümü ona armağan ediyorum" dedi.

"GOL ATMAK GÜZEL"

Yıldız oyuncu, "Başakşehir'in neden lider olduğunu bugün bir kez daha gördük. Sahada bizi çok yordular. Gol atmak güzel ama bugün ekstra bir moral oldu. Kazandık, mutluyuz. Ligde ne olacağını bilmiyoruz ama her maçı kazanmak zorundayız. Matematiksel olarak şansımız bitmediği sürece şampiyonluğu kovalayacağız. Yarın ki maç da çok önemli" diye konuştu.