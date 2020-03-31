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Cumhurbaşkanı, Başakşehir, Spor

Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına destekte bulundu. Başakşehir; yönetim kurulu, futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeli olarak 2 milyon 14 bin TL ile katkıda bulunduklarını açıkladı.

31.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:05
Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek

Başakşehir Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına 2 milyon 14 bin TL'lik katkıda bulunacağını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına İstanbul Başakşehir Kulübü olarak tam destek veriyoruz.

YÖNETİMDEN 1 MİLYON 14, FUTBOLCU VE TEKNİK EKİPTEN 1 MİLYON TL

Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına kulübümüz adına yönetim kurulumuz 1 milyon 14 bin TL, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimiz de 1 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyon 14 bin TL ile katkıda bulunmuştur.

Her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşacağız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için."

FENERBAHÇE'DEN 5 MİLYON TL VE 33 BİN KOLİ DESTEĞİ

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından maddi durumu iyi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yürütülen vefa kampanyasına destek verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dünya genelinde yayılan Kovid-19 salgınına karşı devletin, sağlık çalışanlarının, valilik ve belediyelerin çok önemli bir mücadele verdiği belirtilerek, "Ülkemizin geçmekte olduğu bu zorlu günlerde, devletimizin ve bilim kurulumuzun tüm uyarılarına istisnasız uyum göstermekle birlikte, hepimizin üzerine düşen bir başka konu da bu zor dönemde topyekün kenetlenerek ihtiyaç sahibi insanlarımıza bu topraklarda yalnız olmadıklarını gösterme, el ele vererek onlara destek olma zamanıdır. Fenerbahçe olarak Futbol A Takımı'mız, İstanbul Valiliği'mizin bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelebilmemiz adına Getir şirketi ile birlikte başlattığı, 6 hafta boyunca sürecek kampanyaya destek oldu. Futbol A takımımız, 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun' ruhu ile inisiyatif kullanarak aralarında topladıkları 5 milyon lirayla bu değerli kampanyaya 33 bin gıda kolisi desteği yaparak katıldı" denildi.

MUSTAFA CENGİZ'DEN 500 BİN TL BAĞIŞ

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle başlatılan yardım kampanyalarına destek çağrısı yaptı.

Mustafa Cengiz açıklamasında, "Gece gündüz demeden önce sağlık diye koşan sağlık çalışanlarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek için gücün yettiğince, seferberlik ruhuyla, salgınla mücadele için kampanyaları destekleyelim" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, hesabından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne yaptığı bağışın makbuzunu da paylaştı. Cengiz'in 500 bin TL bağış yaptığı öğrenildi.

GÖZTEPE'DEN 1 MİLYON TL DESTEK

İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm milli dayanışma kampanyasına destek verdi.

Kampanyaya destek veren sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in duruma gösterdiği hassasiyetle 1 milyon TL bağış yapma kararı aldı.

Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek

Kaynak: DHA

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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek
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