Başakşehir hazırlık maçında Mönchengladbach'a 5-1 yenildi
Başakşehir, hazırlık maçında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'a 5-1 mağlup oldu.
Avusturya'nın Salzburg şehrinde yeni sezon çalışmalarına devam eden Başakşehir, hazırlık karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı.
Turuncu lacivertli ekip karşılaşmaya Mert, Caiçara, Clichy, Aziz Behich, İrfan Can, Mahmut, Edin Visca, Robinho, Kerim Frei ve Mevlüt Erdinç ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmasının ilk yarısını Alman ekibi, 3-1 önde kapattı. 2'nci yarıda iki gol daha bulan Borussia Mönchengladbach maçı 5-1 kazandı.
Alman ekibinin gollerini Lainer, Benes, Cuisance, Italiano ve Raffael kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise Mevlüt Erdinç'ten geldi.
YORUMLAR (3)
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çok iyi bu sene şampiyonluktan da olurlar liden düşmeleri an meselesiCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu ne rezaletCevap Yaz Yayından Kaldır
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İbb maddi yardımı kesince işler kesat gitmeye başladı herhaldeCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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