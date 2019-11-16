Başakşehir hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi

16.11.2019 17:59 | Son Güncelleme: 16.11.2019 17:59

Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray maçının hazırlıklarına devam eden Başakşehir, bu kapsamda TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile tesislerinde bir hazırlık maçı yaptı. Turuncu-lacivertliler, mücadeleyi Demba Ba'nın 32. ve 78. dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazandı. Karagümrük'ün tek golü ise 24. dakikada Sosseh'den geldi.

GALATASARAY 4 GOLLE KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan Jimmy Durmaz (dk. 1), Selçuk İnan (dk. 46), Emre Mor (dk. 56) ve Adem Büyük (dk. 84) ile bulduğu gollerin ardından 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: İHA