: Başakşehir, eski Galatasaraylı Bruma ile görüşüyor

01.01.2020 21:31 | Son Güncelleme: 01.01.2020 21:41

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Portekizli Bruma'yı devre arasında transfer etmek istiyor.

ARDA GİDECEK BRUMA GELECEK

Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konuşulurken, Başakşehir'in Bruma'yı alacağı öğrenildi.

Bir dönem Galatasaray'da oynayan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun, İstanbul'a Başakşehir'le görüşmek için geldiği aktarıldı. Bruma'nın menajerinin İstanbul ekibiyle masaya oturduğu ve anlaşmanın yakın zamanda sonuçlanacağı ifade ediliyor.

Hollanda'nın PSV ekibinde istenmeyen adam durumunda olan Bruma da Başakşehir'e sıcak bakıyor. Galatasaray'ın 2013 yılında 13 milyon euroya transfer ettiği Bruma, 2017 yılında 15 milyon euroya Leipzig'e transfer oldu. Bundesliga'da 2 sezon oynayan Portekizli, 2017'de 15 milyon euro karşılığında PSV'ye transfer oldu.

LİGDE 3 GOL 3 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Bu sezon 12 lig maçında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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