Başakşehir'den Fatih Terim Hamlesi! Stadın İsmi Değişiyor

Son haftalarda yaşadığı düşüşle şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ancak TTStadyumu'ndaki son maçta yaşanan tartışmalarla Sarı Kırmızılılar'la büyük gerginlik yaşayan Başakşehir'den flaş bir "Fatih Terim hamlesi" geldi.

Son sezonlarda zirveye oynayan ancak özellikle bu sezon gösterdiği performansla şampiyonluğa çok yaklaşan Başakşehir, kupayı Galatasaray'a kaptırmanın hüznünü yaşarken Turuncu Lacivertliler'den çok konuşulacak bir hamle geldi.

FATİH TERİM İSMİ DEĞİŞİYOR

Başakşehir Kulübü, iç saha maçlarını oynadığı stattan Fatih Terim ismini kaldırmak için harekete geçti. Yönetim, yapacağı ilk toplantıda bu konuyu değerlendirip karar alacak ardından da Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne başvuracak.

Stada ismini ise gelecek sezon bulunacak bir sponsorun adını vermesi bekleniyor.

TERİM YUMRUK GÖSTERMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere gerginliklerle başlayan maçta Başakşehir'in golünden sonra ortalık karışmış, kulübeler adeta birbirine girerken Fatih Terim Abdullah Avcı'nın üzerine yürümüş, yıldız oyuncu Robinho'ya da yumruk göstermişti.

Maçın son bölümünde ise Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala'yla beraber tribüne gönderilmişti. Maç sonu Abdullah Avcı, Fatih Terim'in Orhan Ak'a yumruk attığını belirtmiş, "Delikanlı adam devam eder" şeklinde sert bir açıklamada bulunmuştu.