Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında Kopenhag 1-0 mağlup eden Başakşehir, Avrupa'daki 29. maçında 8. galibiyetini elde etmiş oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında Kopenhag 1-0 mağlup eden Başakşehir, Avrupa'daki 29. maçında 8. galibiyetini elde etmiş oldu.



Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde Kopenhag'ı 1-0 yenerek rövanş için avantaj sağladı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa kupalarındaki 29. maçında 8. galibiyetini aldı.



Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa sahnesinde bugüne kadar yaptığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etmişti. Bu maçlarda 31 gol atan Başakşehir, kalesinde 42 gole engel olamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA