Başakşehir'den Abdullah Avcı Açıklaması
Başakşehir Kulübü, adı Beşiktaş ile de anılan Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı.
Medipol Başakşehir Kulübü, Teknik Direktörü Abdullah Avcı hakkında kulüpten ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.
İşte yapılan açıklama;
"Gazetelerde ve televizyonlarda teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımızın farklı kulüplere transfer olacağı iddia edilmektedir. Medyada sıkça yer alan bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Kulübümüze yurtiçinden bir resmi teklif gelmemiştir." ifadeleri yer aldı.
55 yaşındaki Abdullah Avcı'nın adı son dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile geçiyordu.
YORUMLAR (13)
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Abdullahın vizyonu bjk ya yetmez bu tip camiarı kaldırmak zor iştir başakşehir mahalle takımı orda borun öter ama burada zaman gelir kadro bile yapamazsın kendi kendine, avcı da o o kıvrak zeka yok duygusal tecrübesiz bi kişi hala milli takımdan beni şu futbolcular kovdurdu diye beyanat veriyor işte futbolcunun seni görevinden gönderemeyeceği kıvama geldiğin zaman büyük takım çalıştırabilirsin büyük camialarda teknik taktikten başka da meziyetlerin olması gerekirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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NE OLUR BU ADAMI GETİRİP BİZİ BEŞİKTAŞTAN SOĞUTMAYIN.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bırak bu işleri devlet su işleriCevap Yaz Yayından Kaldır
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İFtara mı götüreceksinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Seçimden sonra açıklanır, ekrem kazanırsa başakşehir patates olur ilk 5 e bile giremez. Bütün parası belediyenin olan bir takım nasıl ayakta kalacak ?Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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