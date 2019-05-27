Başakşehir'den Abdullah Avcı Açıklaması

Medipol Başakşehir Kulübü, Teknik Direktörü Abdullah Avcı hakkında kulüpten ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

İşte yapılan açıklama;

"Gazetelerde ve televizyonlarda teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımızın farklı kulüplere transfer olacağı iddia edilmektedir. Medyada sıkça yer alan bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Kulübümüze yurtiçinden bir resmi teklif gelmemiştir." ifadeleri yer aldı.

55 yaşındaki Abdullah Avcı'nın adı son dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile geçiyordu.