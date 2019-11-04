Başakşehir'de İrfan Can şoku! 2 hafta yok

04.11.2019 12:43

İrfan Can Kahveci, Başakşehir'in Wolfsberger ve Ankaragücü ile oynayacağı maçlarda yer alamayacak. Milli Takım'a çağrılması da riske giren yıldız futbolcunun Galatasaray karşılaşması öncesinde durumu netlik kazanacak.

İşte Başakşehir'den konuyla ilgili yapılan açıklama:

Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkarılan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama (ödem) tespit edilmiş olup, tedavi ve sahaya dönüş süresi en az 2 hafta olarak belirlenmiştir.

MİLLİ MAÇLARDA FORMA GİYEMEYECEK

24 yaşındaki futbolcu A Milli Takım'ın 14 Kasım'da oynayacağı İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Andorra maçlarında forma giyemeyecek.

İrfan Can, bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 2 gol atıp, 1 asist yaptı.