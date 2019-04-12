Başakşehir'de Epureanu ve Arda Turan, Beşiktaş Maçında Yok
Lider Başakşehir, sezonun en kritik maçında Beşiktaş'a konuk olacak. Turuncu-lacivertlilerde Epureanu ve Arda Turan zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
Lider Medipol Başakşehir, yarın Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-Lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alan oyunu sonrası yapılan çift kale maçla sona erdi.
2 İSİMDEN KÖTÜ HABER
Mutlak 3 puan parolasıyla kritik karşılaşmaya hazırlanan İstanbul ekibinde iki yıldızdan kötü haber var. Teknik direktör Abdullah Avcı, Konya maçının ardından Arda ve Epureanu'nun Beşiktaş'a karşı forma giymelerini beklediğini ifade etmişti.
STOPERDE MAHMUT-ATTAMAH İKİLİSİ
Ancak iki yıldızın da tedavileri beklenenden uzun sürecek gibi görünüyor. Fanatik'in haberine göre Başakşehir'de Beşiktaş maçı için Epureanu ve Arda kadroya alınamayacak. Sol kanatta Elia, stoperde ise yine Mahmut - Attamah'ın forma giymesi bekleniyor. Abdullah Avcı'nın takımı, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
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asdvfsaedfsa arda turan yıldız mı adsfgdsdf''Cevap Yaz Yayından Kaldır
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8TAŞ BU HAFTA 9TAŞ OLABİLİRCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Mazbatayı vermezseniz biz size yapacağımızı biliriz.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ARDA NIN OLMAMASI BJK İÇİN BÜYÜK KAYIP GERÇEKTEN !!!!Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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oynasın etkisiz elemanCevap Yaz 3 Yayından Kaldır