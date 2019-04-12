Başakşehir'de Epureanu ve Arda Turan, Beşiktaş Maçında Yok

Lider Medipol Başakşehir, yarın Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-Lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alan oyunu sonrası yapılan çift kale maçla sona erdi.

2 İSİMDEN KÖTÜ HABER

Mutlak 3 puan parolasıyla kritik karşılaşmaya hazırlanan İstanbul ekibinde iki yıldızdan kötü haber var. Teknik direktör Abdullah Avcı, Konya maçının ardından Arda ve Epureanu'nun Beşiktaş'a karşı forma giymelerini beklediğini ifade etmişti.

STOPERDE MAHMUT-ATTAMAH İKİLİSİ

Ancak iki yıldızın da tedavileri beklenenden uzun sürecek gibi görünüyor. Fanatik'in haberine göre Başakşehir'de Beşiktaş maçı için Epureanu ve Arda kadroya alınamayacak. Sol kanatta Elia, stoperde ise yine Mahmut - Attamah'ın forma giymesi bekleniyor. Abdullah Avcı'nın takımı, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.