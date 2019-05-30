Başakşehir'de Abdullah Avcı dönemi sona erdi
Bu sezon şampiyonluğu kaçıran Medipol Başakşehir, adı Beşiktaş ile anılan Tekink Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Adı Beşiktaş ile anılan Abdullah Avcı, bugün kulübü Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştü. Yapılan görüşme sonrasında iki taraf anlaşarak yollarını ayırdı.
İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.
Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır.
Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.
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BJK TARAFTARI İSTEMİYORCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Başakşehirden bir sonraki transferimizde Göksel GÜMÜŞDAĞ olacak !Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Abdullah hoca gerçekten Türkiyenin en iyi taktisyeni. Yıllar boyunca 4 büyükleri alt etti ve maçtan sonra çıkıp şunları şunları yaptık dedi sonraki maç aynı şeyleri yaparak yine yendi. Ben Abdullah hocanın başarısız olacağına inanmıyorum iyi bir kadro mühendisliğiyle Beşiktaş yeniden zirveye oynarCevap Yaz 5 Yayından KaldırBJK: katılıyorum sana4 Yayından Kaldır