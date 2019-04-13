Beşiktaş'a 2-1 Yenilen Medipol Başakşehir, 13 Maç Sonra Kaybetti
Medipol Başakşehir, Beşiktaş yenilgisi ile Süper Ligde 13 maç sonra sahadan üzgün ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ligde de 3. yenilgisini aldı.
Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla turuncu-lacivertlilerin ligdeki yenilmezlik serisi de sona erdi.
Ligde en son sahasında Sivasspor'a mağlup olan Başakşehir, bu maçtan sonra oynadığı 13 müsabakada 9 galibiyet, 4 beraberlik almıştı. Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş ve Sivasspor dışında Kasımpaşa'ya kaybetti.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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Daha du biz de saplicaz oyle birakmiyiz bu isin pesiniCevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
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Kartal yuvasından yumurta çalmaya kalkarsan böyle olur.Cevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır