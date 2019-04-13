Beşiktaş'a 2-1 Yenilen Medipol Başakşehir, 13 Maç Sonra Kaybetti

Medipol Başakşehir, Beşiktaş yenilgisi ile Süper Ligde 13 maç sonra sahadan üzgün ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ligde de 3. yenilgisini aldı.

Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla turuncu-lacivertlilerin ligdeki yenilmezlik serisi de sona erdi.

Ligde en son sahasında Sivasspor'a mağlup olan Başakşehir, bu maçtan sonra oynadığı 13 müsabakada 9 galibiyet, 4 beraberlik almıştı. Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş ve Sivasspor dışında Kasımpaşa'ya kaybetti.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.