Barış Sağır, Sivas Belediyespor'a transfer oldu
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Barış Sağır, Sivas Belediyespor'a transfer oldu

Barış Sağır, Sivas Belediyespor'a transfer oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Diyarbekirspor'un tecrübeli ön liberosu Barış Sağır TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'a transfer oldu.

Diyarbekirspor'un tecrübeli ön liberosu Barış Sağır TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'a transfer oldu.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor'da forma giyen Barış Sağır ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulübün 2. Başkanı Taner Karabal, Asbaşkan Fatih Arkan ve futbolcu Barış Sağır katıldı. Törende 2021-2022 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere genç futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. - SİVAS

Barış Sağır, Sivas Belediyespor'a transfer oldu
Barış Sağır, Sivas Belediyespor'a transfer oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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