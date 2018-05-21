Barcelona'ya Veda Eden Iniesta, Camp Nou'dan Ayrılamadı
Barcelona ile son maçına çıkan Andres Iniesta, Camp Nou'ya veda etmekte zorlandı.
Barcelona'da Andres Iniesta devri kapandı! Katalan ekibinden ayrılan Andres Iniesta, Barcelona ile son maçına çıktı.
Barelona'nın Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelede son kez forma giyen Andres Iniesta, Katalan ekibine kupa kaldırarak veda etti.
VEDA ETMEKTE ZORLANDI
Kariyerinin tamamını Barcelona'da geçiren Andres Iniesta, Camp Nou'ya veda etmekte zorlandı. Maçın bitiminden iki saat sonra Iniesta, orta yuvarlağa oturdu ve stada veda etti.
YORUMLAR (6)
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Doğrusunu yapdı, o takımı bırakmasa takım onu bırakcakdı. Yaşı ilerledi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu yaşta çok büyük bir paraya transfer oldu. Bu kadar çok seviyorsun takımını, dev teklifi reddeder, jübile yapardın. Konu bu kadar net.Cevap Yaz 14 6 Yayından Kaldır
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Bi şu adama bak birde denyo arda ya bak...Cevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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BEKO reklamı yapılmış :)Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Hey gidi barcelona hey tiki taka bitti demek artik he once xavi sonra iniesta ilerde de messi ne zamanlardi ne guzel futboldu ozaman yaCevap Yaz 7 Yayından Kaldır