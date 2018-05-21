Barcelona'ya Veda Eden Iniesta, Camp Nou'dan Ayrılamadı

Barcelona'da Andres Iniesta devri kapandı! Katalan ekibinden ayrılan Andres Iniesta, Barcelona ile son maçına çıktı.

Barelona'nın Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelede son kez forma giyen Andres Iniesta, Katalan ekibine kupa kaldırarak veda etti.

VEDA ETMEKTE ZORLANDI

Kariyerinin tamamını Barcelona'da geçiren Andres Iniesta, Camp Nou'ya veda etmekte zorlandı. Maçın bitiminden iki saat sonra Iniesta, orta yuvarlağa oturdu ve stada veda etti.