Barcelona, Marcus Rashford İçin Kesenin Ağzını Açtı

Katalanların hedefinde Manchester United ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Marcus Rashford var. Manchester United ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek 21 yaşındaki Rashford için Barcelona yönetiminin 100 milyon poundluk bir teklif ile Kırmızı Şeytanların kapısını çalacağı öne sürüldü.

UNİTED YENİ SÖZLEŞME YAPMAK İSTİYOR

United yönetimi de Rashford'u 2024 yılına kadar takımda tutmak için haftalık 300 bin poundluk yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

(beIN Sports)