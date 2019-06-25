Barcelona'nın yeni yıldızı De Jong'tan Trabzonspor sözleri!

Barcelona'nın Ajax'tan 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Hollandalı genç yetenek Frenkie de Jong'tan Trabzonspor sözleri. Katalan devinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda de Jong, "Bordo-mavi renklere sahip üç takım söyle" sorusuna "Barcelona, Levante, Trabzonspor" cevabını verdi.

Başarılı oyuncunun bu sözleri Türk taraftarların beğenisini kazandı.